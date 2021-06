Vormgever Floris Hovers: ‘Ambachtsman ben ik nog niet’

Voor de derde keer openen designers en studio’s in Eindhoven gedurende een aantal dagen hun werkplekken. DesignOpen is er vooral voor beroepsmatig geïnteresseerden, maar ook voor liefhebbers.

Het begon met zes studio’s en designplekken als De Kazerne, Vij5, Kiki & Joost en Alissa + Nienke, maar inmiddels is het gezelschap uitgebreid tot maar liefst 25 locaties. Daarmee is DesignOpen een succes en voorziet in een behoefte die met het wegvallen van talloze (fysieke) designbeurzen zoals die in Milaan en Londen best wel nijpend was geworden. Want hoe kun je als designer dan je nieuwste product laten zien?

Man van de autootjes

Bij het jubilerende label Vij5 aan de Hallenweg - ze vieren het 15-jarig bestaan - toont Floris Hovers een stoel. De aan de Design Academy Eindhoven afgestudeerde Hovers (hij geeft er inmiddels les) staat bij het brede publiek te boek als ‘de man van de speelgoedautootjes’, maar beweegt zich op de grens van vormgeving, autonome beeldende kunst en architectuur. Waar die nieuwe stoel onder valt? Dat maakt hem niet zoveel uit. En zo nieuw is ie trouwens ook niet.

Hovers (1976) werkt in het buitengebied van Raamsdonksveer, in een fabrieksgebouw waar zijn opa al actief was met betonplaten en hij als klein menneke al rond drentelde; hij voelt zich er dan ook meer dan thuis. De grote, lichte ruimte staat nu vol tafels waarop ontwerpen staan en tekeningen liggen, naast allerhande houtmachines en kasten vol met kleurrijke materialen.

Hoe hij zichzelf noemt, was de vraag, en dat levert eerst een innemende glimlach op en dan: ,,Ik voel me niet echt meer een ontwerper. Ik ben ook geen kunstenaar en ambachtsman wil ik me niet noemen. Waarom niet? Omdat dat het hoogst haalbare is. Het klinkt misschien ouderwets, maar ik voel me nog heel nederig over veel dingen. Ik bedoel, ik speel al vanaf m’n negende viool, maar ik ben geen violist. Mensen die hun hele leven wijden aan viool spelen, dát zijn violisten en dát zijn ambachtsmensen.”

In z'n uppie

Laat hem maar - vrijwel altijd in z’n uppie - werken in die fijne studio, zeur hem niet aan zijn kop en laat hem maar bedenken hoe een en ander eruit zou kunnen zien. Daar is ie namelijk heel goed in. Kijk maar naar de reeds aangehaalde speelgoedautootjes die razend populair zijn en binnenkort een nog breder platform krijgen (nog even geheim). Omdat ze zo goed zijn. Vraag een kind een auto te tekenen en dikke kans dat er een exemplaar uitkomt dat verdacht veel lijkt op die van Hovers. ,,Klopt; ik ben in staat om de knop van volwassenheid uit te zetten.”

En kijk ook maar naar de ‘steden’ die hij de laatste tijd maakt. Met hout en allerlei andere materialen maakt hij omgevingen die meer zijn dan maquettes of bundelingen architectuur: het zijn plekken waar je graag eens doorheen zou willen wandelen; zo uitnodigend zijn ze, misschien juist wel omdat ze zo leeg zijn.

Basale stoel

En bekijk de nieuwe stoel, ook die heeft iets heel eigens, een begrip dat Hovers graag gebruikt. Want hij is bij het ontwerpen altijd op zoek naar het echte, het pure: ,,Als je een dier ontwerpt, wat heb je dan nodig dat iedereen zegt: ‘ja, dat is een krokodil’. Dát vind ik interessant.” De nieuwe stoel is gebaseerd op hetzelfde idee, want is gemaakt met een en hetzelfde plankje: 45 centimeter lang, vier breed en 1,8 dik. Dat ontwierp hij al rond 2010. Hij maakte er later variaties op, en zelfs een bankje. Maar nu is er dus de ‘nieuwe’, de meest basale stoel, opgenomen in de collectie van en voor het eerst te zien bij Vij5.

OpenDesign # 3, 13-17 juni, diverse locaties in Eindhoven. Reserveren per tijdsblok verplicht via www.designopen.nl.

Volledig scherm Floris Hovers. © Rene Manders/DCI Media