Vosje met verbrijzelde poot gevonden in bosgebied bij Eindhoven: ‘Helaas was inslapen de enige optie’

De Dierenambulance Brabant Zuid-Oost kreeg het afgelopen weekend meerdere meldingen over een jong vosje. Het beestje lag helemaal alleen in het struikgewas van een bosgebied tussen Nuenen en Eindhoven. ,,Het liep niet weg bij benadering, de vliegen waren daarentegen niet bij hem weg te slaan", staat op de Facebookpagina van de dierenambulance.

Verbrijzeld pootje

Twee ambulancebroeders besloten te gaan zoeken naar het beestje. Na wat zoekwerk en aanwijzingen kwamen ze bij het vosje. En direct wisten ze dat het foute boel was. Ze brachten het dier naar de dierenarts. Daar bleek dat een van zijn pootjes verbrijzeld was. ,,Helaas was inslapen toen nog de enige optie", treuren ze bij de dierenambulance. ,,Gelukkig is dit vosje ontdekt en hebben de vinders gebeld, zo is tenminste de lijdensweg van dit beestje verkort.”