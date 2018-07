Vossenoverlast in Eindhoven: Geen kip is meer veilig in Acht

Het was één grote verenravage in de wei en in het kippenhok lagen doodgebeten kippen. Plaats delict is Dierenweide De Taarspot in het Eindhovense Acht. En De Taarspot is niet de enige plek waar de vossen toesloegen. De afgelopen weken waren in heel Acht vossen bezig om kippenhokken leeg te halen. Dat er almaar meer vossen in de bewoonde wereld komen is bekend, maar in Acht is het nog nooit zo erg geweest als nu. ,,Het is meestal rond deze tijd", zegt Achtenaar Frans Swinkels, die ook al zijn kippen gedood zag worden. ,,De vossen zitten nu met jongen en die moeten eten hebben. Ze klimmen overal overheen. Ze komen een kijkje nemen en dan komen ze terug. Ze maken eerst alle kippen dood en dan sjouwen de vossen ze weg."

Nachtslot

Swinkels heeft nu een automatisch nachtslot op het hok gemaakt. Als het donker is gaan de nieuwe kippen naar binnen, een kwartiertje later schuift het luik dicht. 's Morgens om een uur of negen gaat het hok weer open. Swinkels: ,,Vossen zijn actief als het licht wordt tussen vier en vijf uur in de ochtend. Dat is een mooie tijd voor de vos. Buiten is het rustig, geen mensen en ze kunnen dus hun gang gaan."

Bij Swinkels nam de vos niet meteen alle dode kippen mee. ,,De overgebleven kadavers begroef ik diep in de tuin, maar de volgende dag kwam de vos terug om ze uit te graven en mee te nemen. Ik hoop dat het nachtslot nu voldoende is."

De dode kippen die nog bij de dierenweide lagen, kreeg de vos waarschijnlijk niet door of over het gaas, denkt beheerder Piet Brands. ,,Er komen steeds meer stadsvossen", zegt hij. ,,En ze gaan net zolang door tot er geen enkele kip meer is. Het is de eerste keer dat de vos in de dierenweide was. De rest van de kippen wordt nu elke avond opgehokt en dan maar hopen dat de vossen niet terugkomen. Want als ze de eenden en ganzen gaan pakken, dan kan ik niks doen."

Balans

Gerard Lijten van IVN Eindhoven bevestigt dat ophokken van kippen een van de weinige oplossingen is. ,,De vos komt hier van nature voor. Er is veel op gejaagd, maar ze zijn nu beschermd. Hun voedsel wordt schaarser en dan gaan ze 's nachts op zoek, ook in woonwijken." Naast ophokken is het zaak om gaas te gebruiken dat de vos niet kapot bijt. ,,En het hek moet hoog genoeg zijn, want ze springen of klimmen makkelijk 1,5 tot 2 meter hoog. De bovenkant dicht is het beste en tegels om de ren, anders graven ze eronderdoor."