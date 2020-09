Voyagers en flessenpost bij Pynarello en Van Heemstra

Is Pynarello altijd al leuk, corona heeft het nog leuker gemaakt. In normale doen is Pynarello een symfonieorkest dat op eigenzinnige manier symfonische muziek van alle tijden speelt, een half jaar corona heeft de fantasie geprikkeld en de creativiteit gestimuleerd.

Wie: Theatrale uitvoering Pynarello en Marjolijn van Heemstra

Waar: Domusdela, Eindhoven

Wanneer: Maandag 21 september 2020

Acht musici en theatermaker Marjolijn van Heemstra lieten hun licht schijnen over vragen als wie zijn we, waar staan we, wat blijft er van ons over, is er buitenaards leven en hoe zou dat op ons reageren als het de flessenpost bekijkt die in de vijftig jaar geleden afgeschoten ruimtesondes Voyager I en II verstopt zit?

Sympathieke voorstelling

95 bezoekers waren er, verdeeld over de ruime vloer van Domusdela, kijkend naar het fraai uitgelichte en theatraal sprankelende podium, luisterend naar muziek die de afgelopen maanden door de musici zelf is gemaakt, fantaserend en reflecterend met Marjolijn van Heemstra over ruimte en heelal. Het was een sympathieke, gefocuste voorstelling die ergens over ging, die de betrekkelijkheid van de mens en zijn handelen relativeert en waarin Pynarello en Van Heemstra grenzen oprekken.

Goed dat ze dan doen, maar pas op. Hardop filosoferen over tijd en afstand en daarmee de corona-spanning van je afschrijven is prima, zolang er maar geen moralistisch randje aan zit. Denken dat in iedere goede musicus ook een goede componist huist mag ook, maar kijk uit dat je daarmee niet een zorgvuldig opgebouwde kwaliteitsgrens overschrijdt.

De voorstelling als geheel was meeslepend. We waren een uur ergens anders, gesuggereerd door effectvolle muzikale momenten als het gekrabbel op de instrumenten en de Philip Glass-achtige slotcompositie en vindingrijke theatrale vondsten door onder meer groene wezens en een witte bol.