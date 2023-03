Vraag en aanbod: Lezer Chris geeft jampotjes weg en Marie-José zoekt een ladenkastje

Al jaren op zoek naar dat ene speciale kopje? Of wil u graag van uw oude stoeptegels af? Kan jullie nieuwe rockband muzikanten gebruiken? Of heeft u iets verloren of juist gevonden? In de rubriek Vraag&Aanbod van het ED helpen lezers elkaar!

Volledig scherm Wie heeft blangstelling voor dit mandenkastje? © F. Christiaans

Afhalen: een mandenkastje

Wie kan dit mandenkastje (100 x 60 x 45 cm, foto) gebruiken? Dat mag bij F. Christiaans in Eindhoven (06-53790836 of henniechristiaans@kpnmail.nl) worden afgehaald.

Ladenkastje

De Nuenense Marie-José Knegtel (06-46678981, na 09.00 uur) zoekt voor de zoon van een vriendin een ladenkast waarin hij zijn schilderijen en tekeningen kan bewaren. Wie heeft er nog een en gebruikt die niet meer?

Graanmolen

Ad en Alda van Bree uit Deurne (a.vanbree@live.com of 06-30633481) zijn op zoek naar een graan- of maismolen waarmee ze gedroogd brood kunnen malen. Ze zijn er al een hele tijd naar op zoek, maar hebben die nergens gevonden. Wie helpt?

Bridgematerialen

Wie heeft nog bridgematerialen die niet meer gebruikt worden? Voor een nieuw op te richten bridgegroep van de KBO Lage Mierde is R. Vermeer (06-50803660 of re.vermeer25@outlook.com) op zoek naar biedingboxen, kaarthouders en tafelbladen. Ook bridgeboekjes, lesmateriaal en andere spullen zijn welkom.

Reünie

Er komt een reünie van het College Middelbaar Economisch Onderwijs in Eindhoven, klas E1973-1976 . Een aantal leerlngen zijn inmiddels gevonden, maar nog niet iedereen. Heb jij in deze klas gezeten of ken je iemand uit deze klas, meld je dan aan bij M. Merks via: m.merks@kpnmail.nl tel: 06-53421298.

Afhalen

- Bij Helmonder Chris van Moorsel (06-22618102 of ) mogen zo’n 100 schoongemaakte jampotjes met deksel worden afgehaald. Interesse? Wel zelf dozen of tassen meenemen om ze in te vervoeren.

- Wie heeft belangstelling voor een stapel Engelstalige uitgaven van National Geographic uit de jaren 2014 tot 2018? Bij A. van Gammeren in Waalre (avangammeren@gmail.com) ligt er een stapel van klaar voor een liefhebber.

- Wie heeft interesse in een stereoscoop met veel 3D-diaplaatjes over diverse thema’s? Ook de complete serie van het tijdschrift ‘Ach lieve tijd’ mag de deur uit. Daarin passeren allerlei thema’s uit de geschiedenis van Eindhoven de revue. Interesse? Neem contact op met H. Dirksen in Eindhoven: jgeadirksen@gmail.com.

Volledig scherm Wie komt twee van zulke stoelen ophalen? © H. Baken-Hosli

Afhalen: twee stoelen

De Eindhovense H. Baken-Hosli (bahos@upcmail.nl) heeft een paar weken geleden na een oproepje in deze rubriek deze twee grijs-witte stoelen (foto) opgehaald. Bij nader inzien is ze tot de conclusie gekomen dat die toch niet zo mooi staan in haar interieur. Ze zitten echt heel goed, schrijft ze erbij.

Badminton

De Eindhovense badmintonclub De Stratumse Shuttle is op zoek naar nieuwe leden die overdag willen spelen. Vooral oudere dames en heren, zowel beginners als recreanten, kunnen prima uit de voeten bij deze club. Belangstellenden zijn welkom om een paar keer vrijblijvend te komen spelen op maandagen tussen 15.00 en 16.00 uur. Rackets zijn aanwezig. Jan Coppelmans (06-44970820) heeft meer informatie.

Vrijwilligers

Bij Vitalis Peppelrode in Eindhoven gaat op 1 april het theehuis in de mooie tuin van het zorgcentrum weer open en wel zeven dagen per week. Ze zoeken er nog vrijwilligers die op zaterdagen van 13.30 tot 16.30 uur koffie, thee en versnaperingen willen serveren op het terras. Judith Hovener heeft meer informatie: 06-0408787 of j.hovener@vitalisgroep.nl.

Stoeptegels

Henk Schalen uit Geldrop (06-10845889) is op zoek naar vier stoeptegels (50 x 50 cm) voor zijn volkstuin. Wie heeft die toevallig nog liggen?

Afhalen

- Wie heeft belangstelling voor een Samsung LED smart televisie (40 inch)? Die werkt nog wel, maar heeft een storing op het beeld. Na een tijdje verdwijnt dat weer. Misschien iets voor iemand die handig is met (elektro)techniek? De televisie staat bij Bill van Aalst in Eindhoven (billvanaalst@hotmail.com) klaar om te worden afgehaaald.

- Bij de Veldhovense Loes van Hoof (loesvanhoof@gmail.com) mag een ligbed voor in de tuin worden afgehaald. Het gaat om een opvouwbaar bedje van zwart kunststof op een zwart ijzeren frame met armleggers. Wie kan ze er een plezier mee doen?

- Bij Peter en Karin van Hoek in Mierlo (plvanhoek@onsbrabantnet.nl) Mierlo staat een mooie garderobekast (205 x 121 x 60 cm, h x b x d. De ene helft bestaat uit een hanggedeelte, de andere heeft 3 lades en 3 legplanken. Hij past in elk interieur. Wie kunnen ze er blij mee maken?

Volledig scherm Wie heeft belangstelling voor deze eethoek? © Hans Megens

Afhalen: een eethoek

Deze eethoek (foto) staat bij Hans Megens in Best (06-19940757 of Hansmegens@onsbrabantnet.nl) klaar om te worden afgehaald. Het betreft een op maat gemaakte tafel van essenhout en gelakt in de kleur kersen, de bladmaat is 200 x 90 cm. De vier verrijdbare stoelen met armleuningen in bruin en beige mogen ook weg.

Gevonden

Sjaak Berkers (06-52123246) heeft op de Hogeweg in Ommel een klembeugel van een Twinny Load fietsendrager gevonden. Die heeft een blauwe sterknop als klembout. Wie is die kwijt?

Walnoten

Is er iemand die nog walnoten heeft die weg mogen? De man van T. Lohman uit Riethoven (t.lohman@chello.nl) voert er al jaren met veel plezier de vogeltjes in hun tuin mee. Omdat hun eigen notenboom gesnoeid is heeft hij er nu niet meer genoeg. Wie helpt? In de omgeving van Riethoven komt hij die graag ophalen.

Muzikanten

Het Eindhovens Muziekcollectief zoekt muzikanten voor het project ‘Moeder Aarde’. Dat is een project voor koor, orkest, dans en toneel dat op 24 en 25 juni wordt uitgevoerd. Ze zoeken ervaren muzikanten die het leuk vinden om een paar maanden met de slagwerkgroep of het harmonieorkest mee te spelen. Meer informatie? Kijk op eindhovensmuziekcollectief.nl/project.php of bel naar 06-83459886.

Korfbalkorf

De kleindochter van Henk Hoefnagels uit Asten-Heusden (06-513212148) is helemaal gek van korfbal. Daarom is hij nu op zoek naar een korfbalkord met liefst ook een paal of muurhaak. Bij wie staat er nog een in de tuin die nooit meer gebruikt wordt?

Volledig scherm Wie verrast de vader van Anke van den Broek met zulke diamagazijnen? © Anke van den Broek

Diamagazijnen

De vader van Anke van den Broek uit Milheeze (06-21818413) verzamelt oude foto’s en dia’s die het leven van vroeger in beeld brengen. Regelmatig geeft hij daarover een lezing of diavoorstelling, maar hij heeft niet genoeg magazijnen die passen in zijn projector (foto) en die zijn ook niet meer te koop. Wie heeft nog magazijnen die geschikt zijn voor deze projector?

Afhalen

Wie heeft belangstelling voor twee goede en mooie gebroken witte vitrages met een licht werkje in de lengte 190 x 260 cm, b x h? Die mogen worden afgehaald bij J. Vogels in Stiphout: 0492-536970 of vogelsverwegen@gmail.com.

Volledig scherm Deze fauteuil mag bij Geert van Etten worden afgehaald. © Geert van Etten

Afhalen: een fauteuil

Deze twaalf jaar oude fauteuil met beige/grijs streepmotief (foto) past letterlijk en figuurlijk niet meer in het interieur van Geert van Etten uit Gemert (geert.van.etten@hotmail.com). Die is, afgezien van wat kleine gelvlekjes, nog in goede staat. Hij hoopt dat hij er nog iemand een plezier mee kan doen.

Philips jubileumboek

De Helmondse Nelly van Goch (06-39371157) is op zoek naar het jubileumboek ‘Philips 100, 1891-1991’. Wie heeft dat voor haar?

Wax

De Nuenense Loes Raaijmakers (06-57395214 of loes.raaijmakers@kpnmail.nl) gebruikt al jaren de Architect Gloss Wax van L’Oréal. Die is jammer genoeg uit het assortiment genomen. Ze hoopt dat er mensen zijn die deze wax nog in een kastje hebben staan en die niet meer gebruiken. Ze zou er heel blij mee zijn.

Accu

Wie heeft een nog goede accu over voor een DE WALT DW 93, accu 9.6 V DE 9062 1.25 AH? Dré Verhoeven (dreverhoeven@ziggo.nl) zou er goed mee geholpen zijn. Eventuele verzendkosten worden vergoed, schrijft hij erbij.

Diascanner lenen

Van wie mag Henk van den Boogaard (henkendaisy@outlook.com) een diascanner lenen zodat hij zijn dia’s kan digitaliseren? Op die manier wil hij meer ruimte creëren in zijn nieuwe huis. Wie helpt?

Afhalen

- Bij Leny Woehrle in Deurne (lenywoehrle@gmail.com) staan verschillende meubelstukken klaar om te worden afgehaald. Het gaat om een televisiekast, een dressoir, een salontafeltje, een ladekastje en een eetkamertafel. Wie kan die spullen gebruiken?

- Wie heeft interesse om een stapelbed met matras te komen afhalen? Dat is overigens ook te gebruiken als twee losse eenpersoonsbedden. Het staat al gedemonteerd klaar bij J. van de Ven in Valkenswaard: 040-2014273 of janvandeven1@icloud.com.

- Bij Loes van Hoof (loesvanhoof@gmail.com) staat een eenpersoons seniorenledikant (90 x 190 cm) inclusief lattenbodem en een nieuw matras klaar om te worden afgehaald. Wie kan ze er een plezier mee doen?

- Bij Nico van Hees in Den Bosch (nahvanhees@t-mobilethuis.nl) mogen twee microwave borden met een doorsnee van 28 cm, een zwarte aktekoffer met sleutels en een rieten mand worden afgehaald.

Volledig scherm Deze tekentafel mag in Eindhoven worden afgehaald. © Rita Verburgt

- Deze schildersezel, van origine een gietijzeren tekentafel (foto) van de vroegere Philips Tekenkamer staat bij Rita Verburgt in Eindhoven (Ritaverburgt@kpnmail.nl of 06-12185004) klaar om te worden afgehaald. Wie kan ze er een plezier mee doen?

Diasorteerraam

Erik de Lange uit Eindhoven (jantienerik@gmail.com of 040-2439522) is op zoek naar een diasorteerraam. Wie heeft er nog een die nooit meer gebruikt wordt? Hij zou er goed mee geholpen zijn.

Reünie

Er komt een reünie voor alle klasgenoten van de twee 6de klassen van de meisjesschool in Bladel, schooljaar 1967-1968. Die vindt plaats op 11 mei. De organisatie is al een heel eind, maar is nog op zoek naar twee oud-klasgenoten. Het gaat om Sonja van Hees en Nadien van Gerwen. Ben je of ken je een van die twee, neem dan contact op met Gonny Schellekens via: aniekn@aim.com. Het zou geweldig zijn als alle 66 meisjes kunnen worden opgespoord, schrijft ze erbij.

Engels servies

Bo Beumers uit Veldhoven (06-15210729) is voor haar bruiloft op zoek naar Engelse kopjes met bloemen en eventueel een gouden randje. Borden, schoteltjes, schalen en ander servies in deze stijl zijn ook meer dan welkom.

Zelfhulp

De zelfhulpgroep Rouwverwerking in Geldrop heeft ruimte voor nieuwe deelnemers. Deze groep richt zich op rouwverwerking na het verlies van een dierbare. De groep komt eenmaal per maand samen om met elkaar te praten over hun ervaringen rondom dit thema en om hun gevoelens met elkaar te delen. Zo leer je omgaan met rouw in het dagelijks leven. Voor meer informatie of om je aan te melden kun je contact opnemen met het Zelfhulp Netwerk via: 040-2118328 of info@zelfhulpnetwerk.nl.

Volledig scherm Wie kan blij gemaakt worden met deze bank? © M. Latijnhouwers

Afhalen

- Deze 2,5-zits bank (foto) mag worden afgehaald bij M. Latijnhouwers in Sint-Oedenrode(06-51719199 of marianlat@gmail.com. Die is nog in goede staat, eventueel kan die wel even een reinigingsbeurtje gebruiken.

- Wie is nog op zoek naar een wipstoeltje en een kinderbox? Die staan bij P. van den Heuvel in De Mortel (06-49512912 of pcmvdheuvel@hotmail.com) klaar om afgehaald te worden. Zowel stoeltje als box is nog in prima staat.

IETS IN TE ZENDEN?

Oproepjes voor de rubriek Vraag & Aanbod en eventueel een foto kunnen via vraagenaanbod@ed.nl naar het ED worden gestuurd. Ook kunt u uw bijdrage via de post aanleveren:

Eindhovens Dagblad/Redactie Vraag en Aanbod

Torenallee 45

5617 BA Eindhoven

Alleen inzendingen met voor- en achternaam, woonplaats en telefoonnummer worden in behandeling genomen. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen te weigeren.