Vraag naar hulp en ondersteuning in Eindhoven stijgt explosief: ‘De rek is er uit na een jaar corona’

De rek is eruit bij veel mensen, zo blijkt uit de cijfers van WIJeindhoven dat in Eindhoven verantwoordelijk is voor de ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn. In de eerste helft van 2020 kwamen er ruim 6300 zorgmeldingen binnen en in de tweede helft waren dat er ruim 12.300. Bijna een verdubbeling. Waar Eindhoven gedurende de eerste golf zorg juist leken te mijden, is de vraag sinds afgelopen zomer explosief gestegen. De ommekeer kwam in juli, niet toevallig toen het aantal coronabesmettingen na een periode van afname weer begon te stijgen. Er kwamen nieuwe beperkingen en die tegenvaller was voor veel mensen een breekpunt.