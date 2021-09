Vraag naar prikken loopt sterk op; GGD Brabant Zuidoost gaat weer elke dag vaccineren in Eindhoven

EINDHOVEN - De GGD Brabant Zuidoost ziet de vraag naar vaccinaties momenteel sterk oplopen in Eindhoven. Daarom gaat de GGD weer elke dag prikken zetten. De stijging past in een landelijke trend.

Begin deze maand besloot de GGD Brabant Zuidoost juist nog om de vaccinatielocaties in Eindhoven en Helmond niet langer elke dag open te stellen, maar om de dag.

Quote In Eindhoven zien we de vraag naar vaccina­ties sterk oplopen, dus schalen we direct weer op. Gonny van Loon, GGD Brabant Zuidoost

,,In Eindhoven zien we de vraag naar vaccinaties sterk oplopen, dus schalen we direct weer op om aan de stijgende vraag te voldoen. Dat betekent dat we vanaf vrijdag 17 september weer alle dagen vaccineren in Eindhoven”, zegt Gonny van Loon, programmamanager COVID-19.

Plannen met coronapas lijken oorzaak

De plannen van het kabinet om een coronapas te verplichten op meer locaties, lijken in heel Nederland te leiden tot een toename van het aantal vaccinaties. Vorige week werden er gemiddeld 8.000 prikafspraken per dag gemaakt bij alle GGD’en in Nederland, maandag 13.000 en dinsdag ruim 15.500. Ook is er sinds maandag een stijging in het aantal gezette vaccinaties, zo meldt de NOS.

De vaccinatielocatie aan de Haverdijk in Helmond blijft vooralsnog wel slechts drie dagen per week open, op dinsdag, donderdag en zaterdag. ,,De komende periode houden we de vaccinatievraag steeds scherp in de gaten en passen we de openingstijden aan waar nodig”, zegt Van Loon.

Indoor Sportcentrum Eindhoven vervangen door kleinere priklocatie

De GGD Brabant-Zuidoost heeft wel besloten de vaccinatielocatie XL in het Indoor Sportcentrum Eindhoven op te doeken. ,,Inmiddels hebben we meer dan een half miljoen inwoners gevaccineerd in onze regio. De tijd van massaal vaccineren voorbij.” De organisatie zet het vaccineren met ingang van maandag voort op de huidige testlocatie van de GGD, op de parkeerplaats aan de Antoon Coolenlaan 5.

Deze nieuwe locatie is zeven dagen per week open, ook voor prikken zonder afspraak. Testen en vaccineren blijft uiteraard wel strikt gescheiden van elkaar.

Dag en tijd van afspraken wijzigt niet, locatie wel

Dit weekend is de vaccinatielocatie aan de Theo Koomenlaan beide dagen nog geopend van 9.00 – 16.30 uur, zondagavond sluit deze vaccinatielocatie definitief. Alle inwoners die na 20 september een vaccinatie-afspraak hebben staan in Eindhoven, krijgen vooraf bericht van de landelijke afsprakenlijn van GGD GGHOR over de adreswijziging. De afspraak blijft staan op de afgesproken dag en tijd, alleen de locatie verandert naar de Antoon Coolenlaan 5 in Eindhoven.

Twijfel je over je vaccinatie, kom dan eens langs op een van de vaccinatielocaties in de regio, benadrukt Gonny van Loon: ,,Onze artsen beantwoorden graag vragen over vaccinatie en delen betrouwbare informatie, zodat mensen een weloverwogen keuze kunnen maken.”

Openingstijden vaccinatielocaties Indoor Sportcentrum Eindhoven, 18 en 19 september: 9.00 - 16.30 uur Antoon Coolenlaan 5, Eindhoven, vanaf 20 september: dagelijks van 9.00 - 17.00 uur Vaccinatielocatie Haverdijk Helmond: dinsdag, donderdag en zaterdag van 9.00 - 17.00 uur Prikken zonder afspraak is in Eindhoven en Helmond mogelijk tot 16.30 uur.