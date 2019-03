Vrachtwagen lekt diesel na botsing op Flight Forum in Eindhoven

Verdachte weet niets van hennep­teelt op zolder in Eindhoven

17:16 DEN BOSCH - De kwekerij in zijn huurhuis was van een Pool die hij amper kende en hij had er ook nooit iets van gemerkt. De officier van justitie gelooft dit verhaal van een Eindhovenaar niet en eist een werkstraf en terugbetaling van ruim twee ton hennepwinst.