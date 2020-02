Vrachtwagen verliest lading op verbindingsweg van A2 bij Eindhoven naar A67 richting Antwerpen

‘DNA is geen bewijs voor moord op Eindho­venaar Karaman in Valkens­waard’

15:34 DEN BOSCH - Het is lang niet zeker dat het DNA op kogelhulzen die werden gevonden bij de doodgeschoten Eindhovenaar Mahmut Karaman, van verdachte Seref C. is. Diens advocaat Jeroen Soeteman liet donderdag blijken dat hij er zo over denkt.