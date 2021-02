Vragen CDA Eindhoven over toekomst Hindoestaanse gemeenschap na vertrek van Vlokhovenseweg

EINDHOVEN - Het CDA in Eindhoven wil dat de gemeente zich in ieder geval inspant om de Hindoestaanse gemeenschap op een goede manier te laten verhuizen. Dat is wel het minste dat Eindhoven kan doen na 35 jaar verhuur, zegt CDA-raadslid Christo Weijs.

,,0,0, niks, heeft de gemeente gedaan tot nu toe. We krijgen niet eens een gesprek met de wethouder”, zegt voorzitter Jaggan Nandoe van de stichting Shri Shiwa. Hij is daarom blij het CDA zich nu bekommert om de huisvesting van zijn Hindoestaanse stichting. ,,We staan honderd, nee tweehonderd procent achter de vragen van het CDA", zegt hij. Natuurlijk moet de gemeente helpen, vindt ook hij. '

Plan voor woningen in BACS-gebouw

Volledig scherm Plan Lourdeshof van Van Grunsven Ontwikkeling voor het BACS-pand en de oude school aan de Vlokhovenseweg in Eindhoven. De gemeente verkoopt het pand en de grond. © Van Grunsven Ontwikkeling/gemeente Eindhoven

Het gebouw is genoemd naar de stichting Beheer Activiteitencentrum Surinamers (BACS) die het ooit huurde. Sinds 1984/'85 organiseert Shri Shiwa hier bijeenkomsten. ,,We hebben het gebouw ook helemaal opgeknapt en altijd goed onderhouden", zegt Nandoe. ,,En nu zeggen de ambtenaren alleen dat ze niks voor ons kunnen betekenen.” Wel kreeg de stichting zes maanden uitstel tot juni. Maar hulp bij het zoeken naar andere opties was er niet.

Quote We willen dat de wethouder in ieder geval een inspanning doet om op een goede manier te helpen bij de verhuizing van de Hin­doestaan­se gemeen­schap. Want je kunt toch na een huurrela­tie van 35 jaar niet doen alsof er niks is geweest? Christo Weijs, Raadslid CDA Eindhoven

Dat bevreemdt Weijs. ,,Eigenlijk zouden we willen dat de wethouder gaat bekijken of het mogelijk is dat de Hindoestaanse gemeenschap kan blijven in het gebouw. Of dat hij in ieder geval een inspanning doet om op een goede manier te helpen bij de verhuizing. Want je kunt toch na een huurrelatie van 35 jaar niet doen alsof er niks is geweest?” Hij begrijpt wel dat de gemeente geen verplichting heeft naar huurders van het eigen vastgoed. ,,Dat zien we ook wel. Maar meedenken kan toch geen kwaad.”

‘Rondpompen van geld tegengaan’

Weijs denkt dat het ook goed is om ‘met de benen op tafel’ het vastgoedbeleid nog eens tegen het licht te houden. Juist sociaal-culturele organisaties brengen nu een groot deel van hun subsidie weer naar de gemeente, als huur voor het onderkomen. ,,Dat is het rondpompen van geld", aldus Weijs. Dat is een aparte stellingname, want de gemeenteraad heeft juist onlangs ingestemd met het principe van een kostendekkende huur waar een subsidie tegenover staat, als de gemeente dat nodig vindt. Dat geeft een zuiver beeld van de kosten.