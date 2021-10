Vragen na de aanval op VDL: was de verdediging wel op orde?

Erop of eronder voor Montessori College; Bijna genoeg ouderver­kla­rin­gen om VWO-afdeling te starten

17:50 EINDHOVEN - Het is erop of eronder voor het Montessori College in Eindhoven. De school moet van het ministerie minimaal 225 ouderverklaringen inleveren, wil hij kans maken op het starten van een VWO-afdeling. ,,Het is heel spannend. We zitten inmiddels op 214.”