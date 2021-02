Vragen over de liefde? Raadpleeg de liefdesdokter!

EINDHOVEN - Slaat Valentijn zondag jouw deurtje over of stelt die misschien wat teleur? Raadpleeg dan de liefdesdokter- en zuster. Die staan dan online klaar met een gratis workshop over de liefde. Met natuurlijk ook consulten, recepten en vaccinaties voor zelfliefde.

Zondag, Valentijnsdag. Steeds meer mensen laten elkaar op die dag, verwacht of volkomen onverwacht, weten wat die ander betekent. Maar dat gaat niet voor iedereen op. Niet gek daarom dat de Liefdesdokter en -zuster er dan zijn voor vragen over romantische én andere vormen van liefde. Want hoewel het werk van het ‘medisch team’ in eerste instantie doet denken aan een grappig programma puur voor de pret, heeft dat toch vooral tot doel mensen met elkaar te verbinden. Wél op luchtige wijze waardoor drempels verdwijnen.

Liefde draagt bij aan kwaliteit van leven

Fontys-docente Inge van der Vorst bedacht de ‘liefdesdokter’ toen ze in 2010 voor het Glazen Huis samen met collega's en studenten rond het thema ‘liefde’ geld wilde inzamelen voor het Rode Kruis. Door de workshops die ze daarvoor gaf en de reacties op een eerste ‘spreekuur’ in café Wilhelmina besefte ze dat als je in de liefde iets kunt betekenen, dat bijdraagt aan de kwaliteit van allerlei zaken in het leven.

Empowerment

,,Die ludieke actie van toen is uiteindelijk een echt bedrijfje geworden met ook twaalf vrijwilligers die onder andere bij evenementen, bedrijfsfeesten en speciale programma’s bij instellingen optreden”, zo vertelt zij. ,,Er is gewoon behoefte aan zo'n luchtige vorm van verbinding maken met jezelf en met elkaar. Want de liefdesdokter gaat ook over empowerment en wat mensen bezighoudt. Over hoe je als winnaar uit een crisis komt, hoe je omgaat met je baas, je baan of een studie die niks is.”

Uitstijgen boven dagelijkse smalltalk

Liefdeszuster Diana van den Eijnden kwam vier jaar geleden in contact met de liefdesdokter via vrijwilligersorganisatie Eindhoven Doet. Zij zegt: ,,Nadat ik zelf geconfronteerd was met een burn-out zeiden veel mensen dat ik goed voor mezelf moest zorgen. Ik had alleen geen flauw idee hoe. Dat heb ik hier wel geleerd. Samen zijn we er heel bewust mee bezig en kunnen we ook anderen helpen met vragen die boven de dagelijkse small talk uitstijgen. En kunnen we verhalen die we horen ook weer verwerken in ons spel.”

De gratis online workshop van de Liefdesdokter vindt plaats op zondag 14 februari van 14.00 tot 17.00 uur via Zoom. Aanmelden via: deliefdesdokter.nl.