Vragen over kroongetuige moordzaak Tommie van der Burg uit Eindhoven

De vorig jaar opgedoken kroongetuige blijkt een man die in 2016 een dag een politiecel deelde bij de Bossche rechtbank, in afwachting van hun zittingen. De getuige vroeg Patrick V. of hij ‘Tommie had gedaan’. Patrick knikte ja en maakte een schietgebaar. V. had hem ook details vertelt die niemand anders kon weten. Dergelijke daderinformatie moet bewijzen dat V. echt tegen de getuige heeft gepraat en dat diens verhaal betrouwbaar is.