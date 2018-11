Vragen over parkeren in 'hart’ Geldropseweg Eindhoven

Volgens Frank van der Laak van de betrokken buurtwerkgroep is daar juist bewust voor gekozen. ,,We willen dat hier een echt verblijfsgebied ontstaat, met een terrasje of misschien wel een kiosk, een kunstwerk en groen. Dat kun je wel vergeten als auto’s er gewoon kunnen parkeren.” In gesprekken na de presentatie zeiden gemeenteambtenaren dat het nog de vraag is of daar straks niet geparkeerd of gestopt mag worden voor bevoorrading. Dat moet nog uitgewerkt worden.