Vragen over prediker bij Al Fourqaan-moskee Eindhoven

Mamdou Tamami was in 2015 een van de beoogde sprekers op een omstreden liefdadigheidsbijeenkomst van de islamitische stichting Rohamaa in Rijswijk. Toenmalig minister Bert Koenders van buitenlandse zaken trok destijds de visa in van drie predikers die in Rijswijk het woord zouden voeren.

Omstreden predikers

Vierdaags benefiet

Tamami was de voorbije dagen in Eindhoven om deel te nemen aan een vierdaags benefiet in de Al Fourqaan-moskee. Lijst Pim Fortuyn wil nu van burgemeester en wethouders weten of ze wisten van de komst van de prediker. Ook wil de politieke partij weten of de moskee het college van b en w op de hoogte houdt van welke predikers er precies komen en of er over de komst van Tamami contact is geweest met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.