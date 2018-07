Vredeoord 105 in Eindhoven wordt verbouwd tot 166 woningen

Zomerserie Eendags­vlieg The Cavaliers uit Eindhoven: de rockers met de pruiken

23 juli EINDHOVEN - Het liedje over een dame met een ‘oliedom gezicht’ was in 1965 geen grote hit voor de Eindhovense groep The Cavaliers. Inmiddels is ‘Assepoes’ uitgegroeid tot een Nederbeat-klassieker.