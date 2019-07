Vrees Bospop wordt waarheid: Sting zegt toch af

Telefoon­lijn Best voor klachten over herrie festival onbezet

13 juli BEST - Diverse wijkbewoners uit het noorden van Eindhoven en uit Best wilden zaterdag bellen met de klachtenlijn voor festivals. Maar terwijl zij de herrie van het Day Dream Festival op Aquabest ook met de ramen dicht nog horen, klinkt er op de klachtenlijn een bandje dat meldt dat er momenteel geen festival is.