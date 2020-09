De meeste fracties in de Eindhovense raad gaan akkoord met dat voorbereidingskrediet van een half miljoen, zo bleek dinsdagavond tijdens een meningsvormende vergadering. Ook het gekozen tracé vanaf busstation Woensel, via onder meer de Marathonloop, Anthony Fokkerweg en het GDC Acht naar Eindhoven Airport en de BIC kreeg steun van een meerderheid.

‘Rode golf voor auto's’

Meylink sprak van een 'rode golf voor auto's' die is gecreëerd in Woensel en vreest voor eenzelfde doorstromingsremmend effect op het tracé van HOV-3. LPF en CDA zijn bevreesd dat de Anthony Fokkerweg en de Marathonloop een rijstrook moeten inleveren om de bus vrij baan te kunnen geven.

Onderzoek

Wethouder Monique List antwoordde dat het nog te vroeg is om daarvan uit te gaan, maar ze kon het ook niet uitsluiten. Of er een zodanige ingreep nodig is in de infrastructuur, bijvoorbeeld ter hoogte van de spoortunnel op de Anthony Fokkerweg, moet uit onderzoek blijken. ,,Waar mogelijk wordt de busbaan ingepast in de bestaande infrastructuur", hield List de raadsleden voor.