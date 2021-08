Vriend start actie voor zijn vriendin Renske: ‘Met een hulphond als maatje kan ze weer zelf wat dingen ondernemen’

EINDHOVEN - Renske Spierings is een jonge, frisse meid van eenentwintig jaar jong. Door niet- aangeboren hersenletsel (NAH) kan zij momenteel niet zelfstandig leven. Haar vriend Tim van Dongen is een crowdfunding gestart voor een hulphond.

Oktober drie jaar geleden heeft Renske een ongeluk gehad met haar paard. Tijdens het rijden in de bossen is het paard, met Renske bovenop, uitgegleden over gevallen bladeren. Renskes been is onder het paard terecht gekomen en met haar hoofd en schouders is ze op het fietspad gevallen. Renske heeft blijvend fysiek- en hersenletsel opgelopen. Verder heeft zij heeft last van chronische migraine en posttraumatisch stresssyndroom.

Quote Door het ongeluk ben ik een ander mens geworden. Het spontane is eraf en ik moet overal rekening mee houden Renske Spierings

,,Door het ongeluk ben ik een ander mens geworden. Het spontane is eraf en ik moet overal rekening mee houden. Ik word chronisch overschat. Mensen zien niks en denken dat ik niks heb”, vertelt Renske. En zij is niet de enige. Er zijn meer mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), waar je niets van ziet. Daarom is het voor haar belangrijk dat er meer aandacht komt voor NAH.

Werken en studeren is niet mogelijk

Want wat voor meiden van haar leeftijd ‘normaal’ is, is veelal voor Renske niet mogelijk. Sociale contacten, boodschappen doen, de bus pakken enzovoort, het zit er door haar slechte prikkelverwerking niet in, of ze moet het heel goed voorbereiden. Net zoals het interview, omdat dit stress kan oproepen. Renske is snel vermoeid en moet een vast ritme hebben. Werken en studeren is niet mogelijk. Met hulp van haar vriend Tim van Dongen (23) en haar ouders woont Renske zelfstandig. Maar Renske wil niet bij de pakken neerzitten en wil meer zelfstandigheid.

Quote Met een maatje kan Renske de dagelijkse dingen des levens oppakken. Ik ben ervan overtuigd dat het kan Tim van Dongen

Na twee jaar revalideren willen Renske en Tim vooruit kijken. Tim is een crowdfundingsactie gestart om geld in te zamelen voor een hulphond voor Renske. Via een buurvrouw, die assistentiehonden opleidde, is Renske er achter gekomen dat een ‘maatje’ haar meer vrijheid kan geven. Renske: ,,Ik hoop meer te bereiken met een hulphond. De hond voelt mijn stress aan en kan me daarvan afleiden. Hij maakt mij wakker als ik nachtmerries heb en met hem kan ik naar buiten. Bovendien ga ik voor hem zorgen en waardoor ik me ook weer nuttig voel.”

Op vriendniveau

Met de crowdfunding wordt geld opgehaald voor een hulphond en de opleiding van de hond. ,,Met een maatje kan Renske de dagelijkse dingen des levens oppakken. Ik ben ervan overtuigd dat het kan. Het is belangrijk dat Renske zelfstandig blijft. Ik werk fulltime en ben er niet altijd”, vertelt Tim. ,,Samen kunnen we veel aan. We hebben alles voor elkaar over, maar het zou fijn zijn als Tim meer op ‘vriendniveau’ komt in plaats van verzorger”, sluit Renske af.

gofundme.com/f/help-renske-aan-een-assistentie-hond