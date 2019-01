Vriend van vader probeert meisje in Eindhoven te verkrachten, eis twee jaar cel

De verdachte was er niet, vrijdag bij de rechtszaak in Den Bosch. Wilhelmus J. (54) durfde niet, verklaarde zijn advocaat Leon Klewer. J. wordt volgens de advocaat bedreigd en leeft in grote angst vanwege het gebeuren van 7 april vorig jaar.

Leuke man

Op die zaterdag was J. op bezoek bij een vriend, de vader van een veertienjarig meisje. Het was volgens het meisje een gezellige avond, J. was een leuke man. Totdat hij 's avonds bij haar in bed kwam, op de zolder van haar vaders huis in Eindhoven. Doordat het meisje net in een face time-gesprek was verwikkeld, kon het vriendje met wie ze dat gesprek voerde meekijken. ‘Wat is hij nou aan het doen?’, vroeg het vriendje toen hij zag dat J. bovenop het meisje ging zitten.

Nadat het telefoongesprek was afgebroken, likte J. aan de borsten van het meisje, onder meer. ‘Wees maar gewoon stil, niet moeilijk doen’, was zijn boodschap. J. probeerde de broek van het slachtoffer uit te trekken en ging met zijn eigen ontblote onderlichaam tegen haar aan liggen. Omdat haar vader er net aan kwam, bleef het hier bij.

Speeksel

Voor deze poging tot verkrachting, eiste officier van justitie Stijn Revis 24 maanden cel. Hij twijfelt niet aan het relaas van het meisje, dat deels werd bevestigd door het vriendje met wie ze net aan de telefoon had gezeten. Dna uit speeksel van J. dat op haar borst werd aangetroffen, onderstreept haar verhaal. J. wilde bij de politie niks verklaren, behalve dat het anders was gegaan.

De officier van justitie had geen boodschap aan het verhaal dat J. uit angst niet naar de rechtszaak was gekomen. ,,Hij had hier moeten zijn, het interesseert hem gewoon niet.”

Helmond