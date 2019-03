Vrienden en kroegen in Eindhoven op barricaden voor doodzieke Niels

,,Ik ga dood, dat is duidelijk. Maar wanneer, dat is de vraag. Met de behandeling die ik sinds kort volg kan ik in elk geval mijn tijd hier met mijn vrouw en mijn dochter wat rekken en heb ik geen bijwerkingen van de chemo’s. Het leven is zó leuk, zelfs met terminale kanker.”

Ter Haar onderging zware chemokuren en werd bestraald. Heel even zag het er naar uit dat hij de strijd gewonnen had. Totdat hij in augustus vorig jaar te horen kreeg dat er toch weer nieuwe uitzaaiingen waren. ,,Een vergrote bijnier en een 25-tal tumoren in mijn lever. Op 1 april heb ik de laatste chemo van mijn derde kuur en dan is het koffertje van de reguliere wetenschap leeg.” Cynisch: ,,Dan kan tumorfest 2019 beginnen.”

Prijskaartje

Ter Haar ging op zoek naar een alternatieve therapie en vond die bij de BeterKliniek in Geldrop. De integrale behandeling -een combi van orthomoleculaire, (epi)genetische en homeopatische geneeskunde- kan zorgen voor een verlenging van zijn leven. Aan die behandeling -niet vergoed door de verzekering- hangt echter wel een prijskaartje van 23.000 euro. En die heeft Ter Haar niet liggen.

Ilse Vossen, een goede vriendin, startte daarom op doneeractie.nl een crowdfunding. Die loopt vanaf de start begin maart als een hogesnelheidstrein: er is al bijna 22.000 euro binnen. ,,Niels krijgt enorm veel steun. Daar zijn grote donaties bij, maar ook mensen die krap bij kas zitten en de opbrengst van hun statiegeld doneren", zegt Vossen verheugd. ,,Mooi dat het streefbedrag bijna binnen is, maar we hopen we op een veel hogere opbrengst waardoor we Niels langer bij ons kunnen houden.”

Ook drie kroegen in Eindhoven staan pal achter ‘Die Dikke’ en organiseren de komende tijd enkele evenementen om nog meer in het laatje te kunnen brengen. Café Balls op het Gerardusplein trapt af met een benefietfestival op zaterdag 30 maart. Die avond treden Fingerpain, Katelin en Little Louis op én Blackest White (Peter -Pan- van Elderen en zijn Eva). De entree bedraagt een tientje.

Quote Alle zeilen moeten worden bijgezet om een zo groot mogelijke sloot geld binnen te halen Bart van den Dijssel, Blue Collar Hotel

Blue Collar Hotel op Strijp-S veilt op 13 en 14 april kunstwerken en andere spullen van Ter Haar. Eigenaar Bart van den Dijssel : ,,Alle zeilen moeten worden bijgezet om een zo groot mogelijke sloot geld binnen te halen. Want wij vinden het leven met Niels veel te leuk.” Café Altstadt sluit de rij met een benefiet op donderdag 16 mei, met optredens van An evening with knives, Stacked Actors en Slayer coverband SCB.