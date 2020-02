Vrienden Engelsman in Eindhoven dollen over brexit: ‘ben je er nu nog?’

EINDHOVEN - De overgang van een EU met naar een EU zonder Groot Brittannië had zaterdag geen merkbare gevolgen in de regio. Toch was het voor de duizenden Britse inwoners van de regio een moment om bij stil te staan.

De Engelse Eindhovenaar Larry Myerscough (65) is geen buitensporig emotioneel man, zo zegt hij. Maar toch stond hij vrijdagavond even stil bij het vertrek van zijn vaderland uit de Europese Unie (EU). „Ik ga meestal niet zo laat naar bed, maar nu ben ik toch op gebleven om het moment van de brexit te ervaren. Dat werd een beetje een triest moment, vooral ook omdat mijn vrouw Gill op vakantie is en ik dus alleen thuis was.”

Maar verder blijft hij vrolijk onder de historische gebeurtenis, zo wil Myerscough benadrukken. „Sterker nog, we dollen er met onze Engelse en Nederlandse vrienden over. Die laatste plagen ons door te vragen: ‘ben je er nu nog steeds’. Maar ze kunnen niet zonder ons, zo reageren we dan. Altijd in een goede sfeer. Ik speel pauken en klokkenspel in een orkest en tijdens repetities gaat het er meestal vrolijk aan toe.”

Fel tegenstander van brexit

Myerscough weet dat nu pas de onderhandelingen tussen de EU en Groot-Brittannië beginnen en hij volgt ze op de voet. „Net als veel Engelsen hier ben ik fel tegenstander van brexit, maar ik ben geen fanatiek uitdrager daarvan. Ze hebben het in mijn vaderland bij het verkeerde eind en ik denk niet dat de brexit bevredigend zal eindigen. Ze zullen er eind dit jaar achter komen dat er nog veel problemen zijn.”

Volledig scherm De Brit Larry Myerscough uit Engeland. © Meulenhof

Als het goed is zal het Myerscough, die al 37 jaar in Eindhoven woont, niet deren. „Mijn aanvraag voor het Nederlanderschap ligt bij de burgemeester van Eindhoven en ik verwacht dat hij binnen een maand beslist. Ik heb niet al teveel stoute dingen gedaan, dus ik denk dat het wel goed komt. Ik maak zet mijn Britse staatsburgerschap niet stop. Dat zou ik, ondanks alles, als landverraad beschouwen.”

Voor Engelsman Jonathan Henkel (42) uit Deurne was de overgang van vrijdag op zaterdag een gewone. „Natuurlijk wist ik goed dat dit het moment was van brexit, maar ik heb geprobeerd het te negeren. Ik was thuis met mijn vrouw en dochter en als we er stil bij hadden gestaan was het echt een triest moment geweest. Gelukkig hadden we net vrijdag goed nieuws van de IND gekregen over ons naturalisatie als Nederlander.”

Volledig scherm Jonathan Henkel met zijn dochter. © Jonathan Henkel

Henkel is zelf Zuid-Afrikaan die tien jaar geleden Engelsman werd. „Mijn vrouw is een echte Engelse en zij heeft een goede baan hier in Deurne. Volgens de IND kunnen we 15 maanden na het eind van dit jaar Nederlander zijn en tot die tijd mogen we blijven. Dat betekent dat we nu klaar zijn met Engeland. Behalve voor bezoek aan familie en vrienden hoef ik er niet meer naar toe. Onze toekomst ligt in Deurne.”

Toekomst in deze regio

Ook voor Benjamin Allen (26) uit Best geldt dat zijn toekomst in deze regio ligt, bij zijn vriendin en dochtertje. Het is waarom ook hij nauwelijks stil stond bij de overgang. „Het gepraat over de brexit duurt al zo lang en net als de meeste Engelsen zijn we dat behoorlijk beu. Het is jammer dat de keuze op vertrek uit de EU is gevallen en dat het nu definitief is. Dat laatste kan ook rust brengen.”

Allen had eerst via internet een relatie met zijn Bestse vriendin. „Zeven jaar geleden kwam ze naar Londen en bleek er ook in het echt een click te zijn. We besloten samen te gaan wonen en ik ben toen verhuisd naar Best. Ik ben niet zo patriottisch, dus daar had ik niet veel moeite mee. Mijn familie woont wel in Londen en daar gaan we vaak op bezoek.”

Over zijn verblijf in Nederland maakt Allen zich niet druk. „Ik heb een goede baan als ICT-er en op basis daarvan een verblijfsvergunning. Ik ben wel overtuigd dat Nederland er alles aan doet om de Britten hier te houden. Dan komt dat Nederlandse paspoort ook nog wel een keer.”