Vriendenclub PSV Carnaval viert al 66 jaar samen driedaags zottenfeest

EINDHOVEN - Een paar keer haalde de club het landelijk nieuws. Bijvoorbeeld toen in 2009 weerman Piet Paulusma zomaar prins werd bij PSV Carnaval. Of neem die keer in 1984 toen op de Markt ‘s werelds langste polonaise werd gevormd. Mooie tijden.

Genoeg oude koeien om te redden van de verdrinkingsdood. En dat komt zeker van pas als zaterdag 23 oktober het 66-jarig bestaan wordt gevierd met een groots feest in Zalencentrum Hoogstraat. ,,Iedereen is van harte welkom”, zegt grootvorst Bas Lammers uit Gerwen, al 48 jaar lang verbonden aan de op één na oudste, nog bestaande club van Lampegat.

Met trots kondigt hij aan: ,,Dit wordt het allereerste grote carnavalsfeest dit jaar in Nederland.” Hij verwacht zo’n 300 bezoekers, een QR-code is verplicht.

Er zijn meer hoogtepunten om die avond -van 18.30 tot 00.00 uur- op terug te blikken. Zo stond ooit Guus Meeuwis, nog voordat-ie echt heel groot werd, al eens met zijn gitaar op het podium van PSV Carnaval. Dat was in de tijd dat de carnavalsvereniging nog in het Philips Stadion resideerde. Misschien wel de mooiste periode uit de geschiedenis van de club die ontstond uit PSV Handbal. ,,We konden gebruikmaken van de kleedkamers in het stadion. En we mochten er ook in bad! Mooie feesten hebben we daar gehad, met wel 1500 man per avond.”

Johan Vlemmix is prins Aniversario

Een ander hoogtepunt uit de achterliggende decennia: de verkiezing van ‘dorpsgek’ Johan Vlemmix tot carnavalsprins. Blijkbaar een keus die in goede smaak viel, want dit jaar zwaait Aniversario alweer voor de derde keer de scepter bij PSV.

Dat clubje -heel groot is het niet- ontstond in 1955, enkele jaren nadat in Lampegat De Volders en De Leute waren opgericht. De Volders bestaan al lang niet meer, zodat PSV zich de op één na oudste vereniging van Lampegat mag noemen.

Selecte vriendenclub

,,We zijn nooit een grote club geweest", zegt Lammers. ,,Altijd maar met een man of dertien, veertien waren we, plús onze vrouwen. Het is een selecte vriendenclub die zich elk jaar in het carnavalsgebeuren mengt. Het bijzondere aan ons clubke?” Even is het stil... ,,Tja, onze naam eigenlijk. PSV wordt meestal met voetbal geassocieerd, maar er is dus ook een carnavalsvereniging met die naam.”

Voetbal wordt overigens nooit over het hoofd gezien tijdens het driedaags zottenfeest. ,,Al meer dan vijftig jaar organiseren we de wedstrijd PSV - FC Eindhoven op de Markt, een écht Lampegats evenement.”

En ook bij de jaarlijkse optocht is PSV vertegenwoordigd. ,,We hebben altijd heel mooie wagens gehad. Ingehuurd weliswaar, want het kost te veel tijd en energie om er zelf een te bouwen, zeker als je met zo'n klein groepje bent.”

Nóg een hoogtepunt wordt aangestipt door grootvorst Lammers: ,,We hebben ooit een cd’tje opgenomen bij studio Markant in Heeze. Op de melodie van Bots’ ‘Zeven dagen lang’ zongen we ‘zeven jaar kampioen’. Leuk was dat.”

Op naar de volgende 66 jaar?

Of PSV Carnaval zich nu kan gaan opmaken voor de volgende 66 jaar? Lammers betwijfelt het sterk. Carnaval, althans in georganiseerd verband, lijkt een beetje aan populariteit in te boeten. ,,Jongeren willen zich niet meer binden aan een club. Die willen vrijheid, en vaak maar één dag carnaval vieren. Ook begrijpelijk, want het is een dure liefhebberij.”

Volledig scherm Prins Oant Moarn d'n Urste (Piet Paulusma) en cabaretier Rob Kamphues tijdens carnaval in 2009. © PSV Carnaval