Vriendengroep fietst 225 kilometer op één dag voor ernstig zieke Emilie

De voorpret hebben Huub Tinnemans (20), Floris Schilders (21), Willem van Waterschoot (20) en Aart Rozendaal (20) er al van. Hoeveel praatjes er over zijn na hun fietstocht op zondag 20 december van Groningen naar America (Limburg), valt nog te bezien. De hechte vriendengroep gaat in een dag 225 kilometer fietsen om geld op te halen voor de ernstig zieke moeder van Aart, Emilie Rozendaal.

,,Het startpunt is willekeurig, maar America als eindbestemming is symbolisch gekozen”, vertelt Huub. ,,America verwijst naar Amerika, waar een operatie mogelijk is voor de moeder van Aart.”

Volgauto

De mannen willen tussen 06.00 en 07.00 uur vertrekken en verwachten rond 23.00 uur aan te komen. Een volgauto gaat mee voor het natje en een droogje, want in deze tijd is onderweg een kroeg binnen wippen er niet bij.

Deze krant berichtte al eerder over de crowdfunding-actie van stichting Lichtgevend opgezet door vrienden en familie van Rozendaal. Zij heeft een chronische vorm van bloedkanker en een lek in haar hersenvlies. Hersenvocht dat fungeert als schokdemper voor de hersenen lekt bij haar weg. De hersenen zakken hierdoor in de schedel, wat ernstige hoofdpijnen veroorzaakt. Het geld (150.000) is voor een operatie in Amerika, waar een arts mogelijkheden ziet om het lek te dichten.

Het artikel heeft veel losgemaakt in Rozendaals omgeving en inmiddels is een kleine 14.000 euro opgehaald. ,,Aart praat er niet vaak over. Wij zagen het artikel ook. Dit was voor ons aanleiding om ook geld op te halen”, zegt Floris.

Bloedserieus

Ondanks alle grappen en grollen over de slechte conditie door twee jaar studententijd (veel drinken, weinig sporten) en dat ze al wel een fiets hebben en de rest wel komt, nemen de jongens het bloedserieus.

,,De actie zorgt voor veel emotionele waarde. Je weet dat je het voor een dierbaar iemand doet”, zegt Willem. En over een ding zijn ze het allemaal eens. Ze gaan het sowieso halen! Aart: ,,Het is mooi dat dit idee vanuit mijn vriendengroep is gekomen.”

En Emilie wat vindt zij ervan? ,,Je kunt maar een ambitie hebben. Ze gaan het op wilskracht halen hoor. Achteraf zullen ze het wel gaaf vinden”, zegt Emilie lachend. ,,Maar het is ontzettend lief. Het is hartverwarmend en het raakt me enorm.”

De crowdfunding-actie ‘sponsortocht voor Emilie’ is te vinden op deze website.