‘Vrij man’ Rob Scherf stopt met zijn autobedrijf in Eindhoven, na 47 jaar

Rob Scherf vertelt in hoog tempo over zijn loopbaan. In de laatste weken voor zijn pensioen, dat ingaat op 31 januari, heeft hij het erg druk. Hij is niet anders gewend. ,,Ik heb 47 jaar zes dagen per week gewerkt, dag en nacht.”

Een bekend man in de stad, Rob Scherf. In 1974 op zijn 24ste samen met zijn vader Ton begonnen met een autobandenhandel aan de Ruysdaelbaan, later verhuisd naar de Kanaaldijk-Noord, daarna naar de Kanaaldijk-Zuid en in 1991 naar de huidige plek aan de Dirk Boutslaan. Waarbij de laatste verhuizing het meest opmerkelijk was vanwege een circustent. Een wát?

Broer Han wethouder

,,We waren hier aan het bouwen. Er woonde in de buurt een meneer die op late leeftijd was gaan studeren en tegen de bouw ging procederen. Hij zag dat als een proefzaak. Het zorgde voor uitstel van de bouw. Ik moest iets. Toen heb ik een grote circustent weggezet.”

De bekendheid van Scherf hangt samen met die van zijn ouders en broer Han. Vader Ton was lang in dienst van autobedrijf Jacques van der Meulen en leerde daar veel Eindhovenaren kennen. Moeder Corry - ‘iedereen noemde haar Dickie’ - was raadslid voor het CDA, broer Han was voor diezelfde partij twaalf jaar wethouder. Voor Rob Scherf was het niks, de politiek.

Quote Koos Albers vroeg 3400 gulden voor een half uurtje. Maar wel een gewone jongen. Rob Scherf

,,Ik ben een keer met mijn moeder mee geweest naar een avond waarop Ruud Lubbers kwam spreken. Die sfeer... Het botste onderling. Ik dacht: dat wordt vechten. Maar de volgende avond kusten ze elkaar weer. Dat snapte ik niet. Je mag iemand, of je mag iemand niet."

De Bolhoedjes

Scherf maakte ook zonder politiek genoeg mee en wortelde toch wel in Eindhoven. Hij sponsorde carnavalsvereniging De Bolhoedjes, op zo'n manier dat in 1985 de prins zich Prins Scherbandius noemde. En er waren van 1984 tot en met 1987 de wintersport festivals die hij organiseerde met andere ondernemers, voor de naamsbekendheid. Artiesten als Saskia en Serge kwamen zingen, duizenden mensen kwamen kijken, vertelt Scherf. ,,Koos Albers vroeg 3400 gulden voor een half uurtje. Maar wel een gewone jongen. We hebben lang contact gehouden.”

Scherf overloopt zijn werkzame leven nog eens in vogelvlucht. Klussen gedaan voor het leger, op het hoogtepunt 32 man in dienst, vijf jaar een zaak gehad in Polen, samen met serviceclub De Ronde Tafel uit zijn woonplaats Neerpelt een een liefdadigheidsactie gehouden voor Polen, een filiaal gehad in Helmond, lang gewerkt voor DAF. ,,Toen DAF in 1993 failliet ging, ging ik ook failliet. Ik kreeg van de curator de mogelijkheid voor een doorstart. Hij zag wel dat het niet aan mij lag.”

Altijd vrij man gebleven

In 1986 breidde Scherf uit van een bandenfirma naar een autobedrijf. Met de komst van de apk was dat. En nu zit zijn werk er bijna op. Een deel van de zaak is verkocht aan My Car, het bedrijfspand wordt overgenomen door Here Technologies - bezig met zelfsturende auto’s. ,,Noem het een handicap of workaholic, maar ik heb het altijd graag gedaan. En ik ben altijd vrij man gebleven.”