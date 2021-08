Vrijbuiters fietsen ruim tweehonderd kilometer over Brabants Mooiste paden

Deze Brabants Mooiste is geen officiële organisatie. De tocht is een initiatief van vriendenfietsclub Onyva uit Eindhoven. Een van hen, Teun Timmers, zet met uiterste precisie en passie de mooiste routes uit. Organisator Bart van Overbeek: ,,Teun heeft veel werk aan het vinden van mooie, onbekende, maar begaanbare paden. Dat is echt goed zoeken en lukt elk jaar weer. Hij fietst de stukken zelf wel tien keer om te testen.”

Brabants Mooiste zoekt dit keer het zuiden en westen op. Waarom? ,,Het fietsen in Brabant staat dicht op de Belse koers. Het is juist daarom dat we de rivier de Mark onder Breda aandoen. Want het verhaal gaat dat de allereerste werelduur-recordhouder eens aan die stroom woonde. En een beetje verbeelding doet ons dan vermoeden dat in dat water het wielergekke gen zat dat de sport ook van ons maakte.”

Eigenzinnige club

Via Chaam om Breda naar Terheijden en Lage Zwaluwe. ,,Een ontmoeting met een landschap dat ons bijna vreemd is. Merkwaardig on-Brabants, die kaalheid van bestaan.” Dan door het bij fietsers geliefde drukkere, maar prachtige gebied de Loonse en Drunense Duinen weer richting het Oosten via Oisterwijk naar Eindhoven. Tweehonderd kilometer is een flinke afstand. Dat kan niet iedereen. ,,Daar kiezen we ook bewust voor. We zijn een eigenzinnige club, niet zoals officiële tourtochten met gelletjes en flesjes Aquarius.” Het kaf van het koren scheiden. Zo noemen ze dat bij Brabants Mooiste.

Daarmee komen we op nog een andere (Stichting) Brabants Mooiste, uit Oisterwijk, die een week later plaatsvindt. Van Overbeek: ,,Die wordt dit jaar pas voor de derde keer gereden. Ze zijn dus twee jaar later begonnen dan wij. Er ligt geen patent op de naam. Die tour is van een heel andere orde, met 1500 deelnemers of zoiets. Eigenlijk juist een tocht waar onze deelnemers niet aan mee willen doen. Zij zijn een officiële club, wij een stel vrijbuiters.”

Toffe reacties op de routes

Vorig jaar kon de tocht wegens corona niet doorgaan. Toch kon er wel gefietst worden. ,,We hadden meerdere kortere routes van honderd kilometer uitgezet om in je eentje te rijden. Dat hebben veel mensen gedaan en daar hebben we toffe reacties op gehad.” Alle routes, waaronder deze laatste, staan opgeslagen op de apps Strava en Komoot.

Verwacht wordt dat dit jaar 225 ‘vrijbuiters’ het startgeld van 25 euro gaan neertellen. Voor dat bedrag wordt je flink in de watten gelegd door Piet Bergman en zijn crew. Bij de start stoppen zij de deelnemers allerlei lekkere dingen toe. Piet zorgt halverwege voor een heerlijke lunch met sportsappen en pannenkoeken. Na afloop is er zoals elk jaar de legendarische Friet van Piet. ,,Zonder Piet hebben we niet de juiste uitstraling: eigenzinnig, maar wel kwaliteit.”

Tussen acht en tien uur kan zondag gestart worden bij Residency for the People aan de Kerkstraat 1 in Eindhoven. Daar is ook de finish. En daar zal het waarschijnlijk nog lang onrustig blijven met de nodige biertjes en mooie verhalen over de gereden tocht.

Volledig scherm Piet Bergman verwent de deelnemers van Brabants Mooiste met lekkere dingen. © Michiel Stoets