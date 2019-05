Vrije school De Regenboog in Eindhoven wil af van dependance

Video Extra show Charly Lownoise & Mental Theo in Klokgebouw

18:59 EINDHOVEN – De eerste show op zaterdag 23 november was in anderhalve dag uitverkocht. Dus doen Charly Lownoise en Mental Theo een tweede show in het Klokgebouw in Eindhoven, om hun 25-jarig jubileum te vieren: op vrijdag 22 november. De kaartverkoop gaat maandag van start.