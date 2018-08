Vrijspraak voor bezit 100 kilo drugs en pistool: politie ging huis eigenaar Apotheker ten onrechte binnen

DEN BOSCH - De eigenaar van coffeeshop Apotheker en café De Bakkerij Peter S. is volledig vrijgesproken voor het bezit van ruim honderd kilo softdrugs plus een pistool. Volgens de rechtbank ging de politie buiten haar boekje toen ze bij de man in Nuenen naar binnen ging.

De politie ging achter zijn auto aan toen hij van Eindhoven naar huis reed. Ze zagen dat de Audi niet apk-gekeurd was. Ze raakten Peter S. kwijt maar de Nuenense collega's wachtten hem thuis op. Hij moest zijn papieren laten zien, maar die lagen binnen. Toen hij ze wilde halen, wilde de politie mee naar binnen. Dat vond hij niet goed. Hij kreeg toen de keuze: mee naar het bureau, of politie toelaten. Hij koos het laatste en de politie vond er ruim honderd kilo wiet en hasj; de voorraad voor de coffeeshop op het Statumseind. Ook lag er een pistool, dat had de de man een keer in zijn café gevonden.

De rechtbank geeft advocaat André Beckers gelijk die vindt dat het 'binnentreden' onrechtmatig was. Er was geen of te weinig verdenking om zomaar naar binnen te gaan. En de keuze geven tussen bureau of toestemming was niet in orde. De man is onder druk gezet en die toestemming kwam niet uit vrije wil. Wegens dit ernstige vormverzuim sluit de rechter het gevonden bewijs uit en daarmee blijft er niets van de zaak over.

Het OM had vijftig mille boete gevraagd voor de hennep, en een half jaar cel voor het wapenbezit. Advocaat Beckers sprak van opzet, de politie zou op Peter S. jagen. Na de vondst werden zijn woning en de shop eerst tijdelijk gesloten, die van de shop is definitief geworden. De vergunning van S. voor de kroeg en de shop is ingenomen. Zijn partner heeft inmiddels een nieuwe aangevraagd. De gemeente wil daar een groot Bibob-onderzoek op loslaten wat onderzoekt of er sprake is van crimineel geld of bedoelingen.