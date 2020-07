Vrijspraak voor bijna-fatale mishandeling van Tommie van den Burg

Eindhoven bungelt onderaan in lijst studenten­huis­ves­ting

12 juli EINDHOVEN - Eindhoven is in onderste regionen terechtgekomen in de ranglijst van de beste Studentenkamerstad van 2019. In een onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVB) is gekeken naar de particuliere sector, de corporatiesector, de informatievoorziening en nieuwe projecten. Eindhoven schiet vooral tekort als het gaat om het wegwijs maken van studenten die op zoek zijn naar een kamer, concludeert de LSVB.