Vrijstaand woonhuis aan de Houtens in Son en Breugel volledig uitgebrand; rook bedreigde Ekkersrijt

Donyell Malen blijft positief over PSV: ‘De mentali­teit in onze ploeg is goed’

14 maart ,,Ik ben een positief ingesteld mens”, zei Donyell Malen zondagmiddag na PSV-Feyenoord. Wat hij bedoelde is dat PSV het goede moet meenemen uit de wedstrijd, die in een voor PSV teleurstellend gelijkspel eindigde. ,,Natuurlijk ben ik blij met mijn goal, maar de andere twee kansen gingen er helaas niet in. Dat is voetbal. De grootste spelers missen weleens een kans en deze week gaan we weer hard werken om het beter te doen.”