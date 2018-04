Vrijwel geen bussen in Brabant door staking streekvervoer

Jos Lammers: Boek verlichtte de pijn van Matt Dings

6:26 EINDHOVEN - Meer dan twintig jaar trokken ze samen over de wereld; Jos Lammers en de onlangs overleden Matt Dings, in opdracht van tijdschriften De Tijd en HP/De Tijd. Een keuze uit die foto’s en teksten is binnenkort te zien in het Natlab én is gebundeld in ‘Her & Der’.