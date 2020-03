Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven profiteert van kennis schoonmaakbedrijf ICS

Britse verloskun­di­gen krijgen les van professor uit Bladel

9:00 VELDHOVEN - Zij was in 2013 de dertiende verloskundige in Nederland die cum laude promoveerde. Nu gaat Corine Verhoeven uit Bladel (57) Britse ‘midwifes', ofwel verloskundigen, opleiden aan de Universiteit van Nottingham, waar zij voor drie jaar is aangesteld als hoogleraar.