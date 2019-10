Vrijwilligers Archipel Eindhoven onderscheiden

Bahai gemeen­schap Eindhoven viert geboorteda­gen Báb en Bahá’u'lláh

17:09 Bahai is een nog jong geloof, 176 jaar om precies te zijn, en telt wereldwijd bijna zes miljoen aanhangers. In Nederland zijn dat er 1500, in Eindhoven 25. Hoogste doel van de baha’i is eenheid van de mensheid te bereiken. ,,Daar werken we wereldwijd aan, passend in de ontwikkeling van onze samenleving. Eenheid in verscheidenheid dus", stelt penningmeester Elham Alaie van de Eindhovense baha’i. De in Iran geboren Alaie kreeg de baha’i met de paplepel ingegoten. ,Ik hoor tot de vierde generatie baha’i in onze familie, maar het is wel zo dat je zelf op je vijftiende bewust kiest voor dit geloof. Het wordt ons niet opgedrongen”, zo stelt ze. Jos Hazebroek daarentegen, voorzitter van de plaatselijke geestelijke raad, is van huis uit katholiek opgevoed, maar koos tijdens zijn studie in Delft voor de baha’i. ,,Dat gebeurde nadat ik een baha’i-lezing had bezocht over de relatie tussen religie en wetenschap. Beide ontwikkelen zich en veranderen, maar moeten met elkaar in balans zijn om naar grote hoogte te kunnen stijgen. Als de vleugels van een vogel, zeg maar. Dat sprak aan en binnen een maand ben ik van geloof geswitcht.”