Vrijwilligers genoeg maar in het bestuur, dat willen de meeste niet

Twee zorgelijke ontwikkelingen die boven kwamen drijven tijdens een door de Eindhovense PvdA geagendeerde bijeenkomst voor raadsleden. Hier werd gesproken over vrijwilligers en hoe deze beter te kunnen ondersteunen. Onder andere de Eindhovense Sportraad en het in de zorg actieve Humanitas spraken hun zorgen uit.

Effect coronacrisis

De laatste maanden klonken er her en der in het land ook geluiden dat de coronacrisis zorgt voor een groot tekort aan vrijwilligers. Namens de gemeente Eindhoven vertelde Suus van Rooijen dat de impact onder aan de streep wel meevalt. ,,Er zijn vrijwilligers afgehaakt maar ook vrijwilligers bijgekomen.” Van Rooijen maakte wel de kanttekening dat een eventueel tekort ook niet zo opvalt omdat veel activiteiten vanwege corona geen doorgang vinden.

Quote Mensen worden vrijwilli­ger omdat ze zich verbonden voelen met een vereniging. Bijvoor­beeld omdat hun kind er sport. Frank Verberne, Eindhovense Sportraad

Een tekort aan vrijwilligers ziet Frank Verberne van de Eindhovense Sportraad vooral als het gaat om de functies met meer verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld bestuursfuncties. ,,Mensen worden vrijwilliger omdat ze zich verbonden voelen met een vereniging. Bijvoorbeeld omdat hun kind er sport. Dan willen ze best een steentje bijdragen maar een bestuursfunctie is wel wat anders dan een keer in de week training geven.”

Tijdrovende taken

Volgens Verberne gaat het dan over processen, onderhandelingen over de huur, en prestatieafspraken. ,,Je kunt je afvragen of dit nog valt onder ‘vrijwilligerswerk’ en dat blijkt ook wel uit de vele vacatures die clubs hebben voor dit soort functies.” Verberne pleit er daarom voor om dit soort, vaak tijdrovende taken, onder te brengen bij professionals. ,,Want de rek bij vrijwilligers is er wel uit.”

Namens Humanitas in Eindhoven sprak Sandra van Schagen haar zorgen uit over steeds complexere zorgvragen die haar vrijwilligers voor hun kiezen krijgen. Haar organisatie biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problemen. In de praktijk gaat het volgens Van Schagen echter vaak om ingewikkelde zorgvragen. ,,Bijvoorbeeld vechtscheidingen waar er ook sprake is van agressie binnen een gezin. Daar zouden vrijwilligers niet in betrokken moeten raken.”

Bedrijven

Patrick van Tuijn, die als commissielid van PvdA het onderwerp op de agenda zette, ziet de genoemde problemen als een bevestiging van zijn eigen zorgen. ,,De samenleving leunt momenteel wel erg op vrijwilligers en ik denk dat het goed is om de discussie te voeren of dat wel houdbaar is. Verenigingen met meer dan duizend leden, dat zijn een soort bedrijven. Misschien is het verstandig om die wat meer ondersteuning te bieden. Nu is dat alleen weggelegd voor de rijke clubs.”

Over de vorm van die ondersteuning wil Van Tuijn na de verkiezingen verder discussiëren. ,,Ik denk dat er maatwerk nodig is. Afhankelijk van de omvang van de vereniging en problemen die er spelen. En ja, ondersteuning kost de gemeente geld maar de maatschappelijke waarde van bijvoorbeeld sportclubs is ook groot.”

Het kost veel tijd en mensen zijn bang aansprakelijk te zijn EINDHOVEN - Een gebrek aan vrijwilligers die in het bestuur willen plaatsnemen, bij de amateurtak van FC Eindhoven kunnen ze er over meepraten. Voorzitter Willem van Dullemen zoekt al een hele tijd versterking voor het bestuur en diverse commissies. Het is een probleem bij veel clubs, weet Van Dullemen. ,,Als het gaat om training geven of coachen bij wedstrijden komen de handjes vlot uit de mouwen. De taken waar wat meer tijd in gaat zitten, zijn moeilijker onder te brengen. Een kantinebeheerder, terreinknecht of bestuurslid bijvoorbeeld. Je ontkomt er vaak niet aan om ze toch een financiële vergoeding te bieden en dat kost de club al met al best veel geld.” Aansprakelijk Volgens Van Dullemen zijn er een aantal factoren die mensen weerhouden om de wat intensievere vrijwilligerstaken te ambiëren. ,,Het kost veel tijd maar ze zijn soms ook bang voor aansprakelijkheid. Want wat als ze verantwoordelijk worden gehouden voor financiële problemen? Ze weten niet dat de gemeente hiervoor verzekeringen heeft afgesloten. Alleen bij bijvoorbeeld een greep uit de kas ben je nog wel aansprakelijk.” Het probleem is volgens Van Dullemen in een stad ook groter dan in een dorp. ,,Daar is het toch wat vanzelfsprekender dat als papa en mama vrijwilligerswerk doen, de kinderen dat ook doen. Er zijn veel leden die vinden dat als ze contributie betalen, ze verder geen verplichtingen naar de club hebben. Het zou mooi zijn als we die groep toch zover krijgen om iets voor ons te betekenen.” Duidelijke taakomschrijving Wat helpt, weet Van Dullemen, is een duidelijke taakomschrijving. ,,Zodat mensen direct weten waar ze aan toe zijn. Bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon. Dat klinkt gewichtig maar het kan ook zijn dat je het hele jaar niks te doen hebt.” Of professionele ondersteuning vanuit bijvoorbeeld de gemeente een oplossing is, weet Van Dullemen niet. ,,Voor bijvoorbeeld het innen van de contributie hebben wij al een bedrijf in de arm genomen. Ik geloof denk ik meer in onderlinge samenwerking tussen clubs.”