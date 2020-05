Vrijwilligers Humanitas Eindhoven: gelijkwaardigheid belangrijk

Jaap van Silfhout heeft zich in de jaren dat hij actief is als vrijwilliger ontwikkeld tot een ware ambassadeur van Humanitas. Hij is vol lof over de waarden van de organisatie, die eind mei haar 75-jarig bestaan viert. Daarbij gaat het om regie houden over je eigen leven, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf én voor de ander en samenleven op basis van gelijkwaardigheid.