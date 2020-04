Vrijwilligers van voedselbanken in Zuidoost-Brabant maken overuren

De economische gevolgen van de coronacrisis worden zichtbaar: het aantal huishoudens dat een beroep doet op de voedselbank neemt toe, meldt een woordvoerster van Voedselbank Nederland. Aanvragen worden met de nodige coulance behandeld. ,,Mensen kunnen zich melden voor een voedselpakket en langskomen; de intake volgt later wel.”

Tegelijkertijd worden de voedselbanken hier en daar geconfronteerd met een tekort aan voedsel én aan handjes. Veel vaste vrijwilligers -ouderen die behoren tot de risicogroep- zijn uit voorzorg tijdelijk afgehaakt, waardoor de mensen die nog wel aan het werk zijn de nodige overuren maken.

Van 21 naar 4 vrijwilligers

Onder meer is dat het geval in Geldrop-Mierlo. De gebruikelijke bezetting van 21 vrijwilligers is geslonken tot welgeteld vier mensen. ,,We maken momenteel werkweken van zestig à zeventig uur”, zegt voorzitter Marianne Hoevenaars. Er zijn weliswaar mensen die zich aanmelden als vrijwilliger, zegt ze. ,,Maar je kunt de nieuwkomers niet meteen alle werkzaamheden -coördinerende taken bijvoorbeeld- laten doen.”

,,Met kunst- en vliegwerk houden we de zaak overeind", zegt voorzitter Rob Baken van de Eindhovense voedselbank. Ook bij deze organisatie, die wekelijks zo’n 650 pakketten distribueert, hebben zich nieuwe vrijwilligers gemeld, zegt Baken: ,,Dat is hartverwarmend. Tot op heden kunnen we het daarom nog bolwerken met eigen mensen, 130 in totaal. Ook zijn er aanbiedingen van organisaties zoals het Rode Kruis om vrijwilligers te leveren. Die hebben we eventjes geparkeerd.”

Quote Wekelijks schrijven we drie tot zes nieuwe gezinnen in Jan van Loenhout, Voedselbank Best Voedselbank Best zet dezer dagen eveneens een tandje bij. Door de coronamaatregelen neemt het uitdelen meer tijd in beslag, licht bestuurslid Jan van Loenhout toe. Die klus gebeurt nog steeds op vrijdag, maar de dag ervoor al worden de pakketten klaargezet, zodat het daadwerkelijke uitdelen binnen de gebruikelijke tijd van 2,5 uur kan worden afgehandeld. En het wordt drukker, aldus Van Loenhout: ,,Wekelijks schrijven we drie tot zes nieuwe gezinnen in.” Voedselbank Best heeft een groot verzorgingsgebied, waartoe ook Oirschot en Son en Breugel behoren.

De afgelopen tijd zorgde ook de aanvoer van levensmiddelen voor de nodige hoofdbrekens -een gevolg van de hamsterwoede bij supermarkten. In Eindhoven is de aanvoer sterk afgenomen, zegt

Rob Baken. Hij is dan ook dolblij met de levering van levensmiddelen door restaurants, marktkooplieden, bedrijfs- en sportkantines en kinderdagverblijven. Ook zijn er bij de Eindhovense voedselbank donaties binnengekomen, onder meer van twee PSV supportersgroepen die 16.000 euro inzamelden, waarmee voedsel werd gekocht.

Weer open

In Bladel is de voedselbank na enkele weken gesloten te zijn geweest, afgelopen vrijdag weer opengegaan. De sluiting was onder meer het gevolg van een tekort aan voedsel. ,,De hele logistieke keten lag daardoor in de puinpoeier", zegt een woordvoerder. Om de 42 gezinnen uit de doelgroep in Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden te ondersteunen, werden de afgelopen weken waardebonnen uitgereikt. Een geldinzamelingsactie onder de bevolking was zeer succesvol: binnen een week werd ruim 7000 euro opgehaald.

Sluiting dreigde heel eventjes voor de Voedselbank in Waalre, vanwege een tekort aan vrijwilligers. Drie op de vier van de vaste mensen -ouderen- had uit voorzorg tijdelijk afgehaakt. Een artikel in het plaatselijk huis-aan-huisblad had veel respons, zegt bestuurslid Frank Kleintjens. ,,We kregen heel veel spontane aanmeldingen. We hebben voldoende mensen beschikbaar.” Ook over de aanvoer van voedsel heeft Kleintjens geen klagen: ,,We hebben bij de AH winkels twee winkelwagens staan waar mensen hun spullen in kunnen doneren. Daar wordt goed gebruik van gemaakt.”

Werkwijze