Vrijwilligersoorkonde Eindhoven voor medewerkers Trefcentrum Oude Toren

Lange rijen voor Rembrandt in Van Abbemuseum Eindhoven

15:03 EINDHOVEN - Wie zondagmiddag een glimp van de Rembrandt op wilde vangen in het Van Abbemuseum, moest er wel even voor in de rij staan. Zowel bij de kassa als bij de zaal ontstonden wachttijden van een half uur. Bezoekers die voor de 10 Topstukken on Tour willen komen, kunnen beter later deze week komen, aldus een woordvoerder van het museum in Eindhoven.