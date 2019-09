Vrijwilligerspenning en oorkonde voor Wim van der Vorst

Eindhoven­se schrijf­ster Bianca Masten­broek wint Thea Beckman­prijs

15:00 EINDHOVEN - De schrijfster Bianca Mastenbroek uit Eindhoven heeft de Thea Beckmanprijs gewonnen met het jeugdboek Hendrick, de Hollandsche indiaan. Dat boek is uitgegeven bij De Vier Windstreken. Mastenbroek won zowel de jury- als de publieksprijs. Het boek voor Young Adults is gebaseerd op ware gebeurtenissen. Het is een schrijnend verhaal over de botsing tussen twee culturen en de gevolgen van de Nederlandse expansie- en handelsdrift.