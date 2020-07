Vroege vogel met mes overvalt Eindhovense BP-pomp

Overval op tankstati­on aan Eisenhower­laan in Eindhoven

7:00 EINDHOVEN - Op een BP tankstation aan de Eisenhowerlaan in Eindhoven is vrijdagochtend rond 6.30 uur een overval geweest. De ingang van het tankstation is afgezet. Politie is in de omgeving opzoek naar de daders.