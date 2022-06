Vroege vogel wordt reddende engel bij brand in Eindhoven: ‘Hier was geen buurman aan het stoken’

GESPREKKEN Mario Götze denkt nog steeds aan een vertrek bij PSV en is nu in gesprek met de Europa Lea­gue-win­naar

Voor Mario Götze lonkt een nieuwe mogelijkheid om te vertrekken bij PSV. De spelmaker is in gesprek met Eintracht Frankfurt over een terugkeer naar de Bundesliga. Götze speelde eerder al voor Borussia Dortmund en Bayern München en zou nu met Eintracht de Champions League in willen gaan, zo meldt het Duitse Bild.

17 juni