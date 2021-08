Vrolijk beeld in Eindhovense binnenstad: 2500 kleurige paraplu’s zweven boven de winkelstraten

Vijf conclusies over PSV na een enerveren­de zomer, met robuuste Ramalho, Bruma’s remontada en de aftocht van Ihattaren

29 augustus PSV is in de eredivisie goed uit de startblokken geschoten, hoewel de ploeg van Roger Schmidt ook een paar zwakke fases kende. Zowel Heracles, Cambuur en FC Groningen werden echter terecht en met duidelijke cijfers teruggewezen. Het echte werk in de competitie begint vanaf nu, met een uitduel bij AZ en de topper in eigen huis tegen Feyenoord.