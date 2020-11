Vrolijk dansende lampen, die vanzelf op zoek gaan naar de zon

DesignStraatverlichting is best wel saai: je hebt een paal met een lamp eraan en dat is het dan. Aangezet door een prijsvraag bedacht designstudio Vantot een heel andere manier van licht in de openbare ruimte. De proefopstelling in het Victoriapark in Eindhoven is deze week geplaatst. Het testen met hun Sunseeker kan beginnen.

Glow mag dan voorbij zijn, de bewoners rondom het Victoriapark, in het centrum van Eindhoven, hebben mazzel, want binnenkort hangt daar de Sunseeker, een heel bijzondere, bewegende straatverlichting; een project van de Eindhovense Studio Vantot.

Plein ligt in de schaduw

Het begin van het project is van even terug, en was de vraag van de gemeente - via de Dutch Design Foundation: 'Kunnen jullie een kunstwerk maken op het Lichtplein, met flexibele zonnecellen?' ,,Toen hebben we vastgesteld dat dat plein goeddeels in de schaduw ligt en een kunstwerk op een plein, dat vonden we ook niet helemaal je-dat. Daarom hebben we voorgesteld iets te doen met straatverlichting. En wel zodanig dat die overdag het licht oplaadt en 's avonds de energie kan gebruiken om weer licht te maken. Dan heb je dus eigenlijk geen stekker meer nodig en kun je prima off-grid werken", aldus Esther Jongsma.

Partner Sam van Gurp: ,,Bovendien sprak het Victoriapark - nog helemaal in ontwikkeling - zeer tot onze verbeelding. Het is nu nog he- lemaal niks met dat grasveldje en die parkeerplek, maar het wordt een fijne omgeving. Dus vandaar de keuze voor het park."

Wezentjes op weg naar de zon

Wat bij nadere studie bleek: ook in het park was er vrij veel schaduw, door de tamelijk forse bebouwing rondom. Jongsma: ,,Toen kwamen we dus op het idee om lichtelementen aan draden te hangen die richting het licht of de zon kunnen bewegen." Lachend: ,,Het zijn net wezentjes die net als mensen graag in de zon gaan zitten." Van Gurp: ,,En 's avonds glijden ze weer, over diezelfde lijnen, naar de plek waar ze de ondergrond verlichten."

Volledig scherm Esther Jongsma en Sam van Gurp. © Vantot

Vooralsnog leggen ze nu de laatste hand aan een 'teststraat' van de Sunseeker. Ongeveer veertig meter lang en met drie masten, op de beoogde locatie. ,,De intentie is natuurlijk om het over het hele Victoriapark uit te breiden en liefst van het centrum naar Strijp-T, dat zou geweldig zijn." Of, waarom niet: ,,in heel Eindhoven...'', grijnst Van Gurp. Jongsma: ,,En het is leuk om die combinatie van technologie en design te kunnen laten zien in de openbare ruimte. Dat past natuurlijk helemaal bij Eindhoven."

Optimaal licht

Hoe de Sunseeker in elkaar steekt: ,,Het zijn losse modules of schotels met een diameter van één meter, die hangen aan twee kabels. Ze kunnen om hun as draaien, zodat ze optimaal licht kunnen absorberen", verklaart Van Gurp. Om diezelfde reden zijn de modules niet recht gemaakt, maar hebben ze een iets schuine bovenkant, om zo maximaal licht te vangen.

Quote Het is leuk om die combinatie van technolo­gie en design te kunnen laten zien in de openbare ruimte Esther Jongsma, Studio Vantot

Een jaar lang nemen ze de tijd om het prototype in het toekomstige park uitgebreid te testen. ,,Want we kunnen veel met de programma's. Overdag bijvoorbeeld de lampen een dansje laten doen, Dat kan zeker. En we willen ook onderzoeken of beweging van de mensen onder de Sunseeker van invloed kan zijn op de lichtval en de bewegingen. Zo wordt straatverlichting leuk."

Volledig scherm Een van de armaturen van de Sunseeker. © Vantot