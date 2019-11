Vrolijke drukte bij eerste avond Glow

VIDEOEINDHOVEN - Lichtfestival Glow is weer begonnen. En hoe! Duizenden mensen schuifelden zaterdag tijdens de eerste avond in een lang lint door de stad om zich te verbazen over de lichtkunstprojecten, de kou en over de drukte.

‘Drie, twee, één..’, het toegestroomde publiek op het Clausplein telt spontaan af naar de start van Colour Symphony geprojecteerd op De Witte Dame. Mobiele telefoons in de lucht want iedereen lijkt de indrukwekkende compositie met licht en muziek vast te willen leggen. Na afloop klinkt applaus. Jong, oud, al dan niet met rollator, gezinnen met kinderwagens, honden erbij, Glow is voor iedereen zo lijkt het deze avond.

Naythan van zes jaar en zijn broer Daniël Tiggelman (11) uit Eindhoven zijn al volleerd Glowgangers. ,,Vorig jaar vond ik het ook heel leuk maar nu staat de muziek wel heel hard", vindt Daniël als hij met zijn ouders en tante vanuit Mariënhage in de mensenstroom meeloopt over de Bleekstraat. ,,Maar die drukte, dat is toch niet normaal meer.” Zijn ouders houden de handjes van hun kroost stevig vast. Voor het eerst dit jaar is nicht Josiene (28) mee gekomen. ,,Ja helemaal uit Amersfoort kom ik hiervoor hoor. Ik wilde dit al zo lang zien. Het hoogtepunt van het jaar.”

Versierde kinderwagen

Niet bewust van zijn Glowdebuut is Jip (1) in zijn kinderwagen. Ouders Fred van der Boom (52) en Kaatje Hogaars (34) uit Uden hebben er werk van gemaakt, de kinderwagen en de riem van hond Pedro is versierd met kleurige lampjes. Van der Boom: ,,Vanavond heet de hond Peglow, luistert ie ook naar. We lopen de meute maar achterna want de app werkt bij ons allebei niet op de gsm. Toch jammer van zo'n high tech regio. We komen elk jaar, het blijft leuk, maar nu is het wel heel druk.”

Voor het gebouw van de Dela staat een groepje van dertien fotografen met neon-gele hesjes aan. ,,Let op mensen dat je je statief dicht bij je houdt. Het is niet de bedoeling dat als je je omdraait er iemand tegen de vlakte gaat", instrueert cursusleider Alco van Ingen (46) uit Almere zijn Glowcursisten. Ze komen vanuit het hele land, er valt geen Brabants accent te bekennen, om te leren lichtornamenten te fotograferen. Van Ingen: ,,Doen we nu voor het derde jaar en mensen kunnen zich voor een avond inschrijven. Het loopt goed.”

Opstand

Een groepje klimaatactivisten grijpt de massaliteit van Glow aan om gehoord te worden. Met zang en dans verkondigt Extinction Rebellion uit Brabant ‘opstand’ aan het eind van straat 't College. ,,We roepen de klimaat- en ecologische noodtoestand uit. Eindhoven moet als technologiehoofdstad het voortouw nemen om deze crisis af te wenden. Dat is onze eis”, verkondigt woordvoerder Rick van de Pol. Het publiek let vooral op om niet op de hakken van de voorganger te trappen. Om te voorkomen dat in de Heuvel mensen in het gedrang komen, is er eenrichtingsverkeer ingesteld. Beveiligers bij de roltrappen dirigeren 'spooklopers’ naar de goede richting.

Op het Catharinaplein is er ruimte. Voor selfies en elkaar fotograferen in het gekleurde licht. Umang Bhatia (27) woont sinds negen maanden in Eindhoven vanwege zijn werk als consultant en verkent met zijn ouders de route. ,,Fantastisch, ongekend, maar wat is het koud". Ook Poolse Meciek Jastrzebska (37) uit Helmond geniet met zijn vrouw van de sfeer. ,,Dit heeft zo'n positieve invloed. Het is echt een mooi initiatief. Moet je eens zien hoeveel mensen er zijn, hele families. Glow brengt mensen echt samen.”

