Vrouw (26) opgepakt nadat ze feestganger op Eindhovens huisfeest neersteekt

Eerste uit­gaansnacht na versoepe­lin­gen: drang om te ‘knallen’ en drukte die doet denken aan carnaval

27 juni EINDHOVEN/HELMOND – Maandenlang werden de weekenden getekend door niks doen. Geen drankje in de kroeg, dansje wagen in de club of avondje stappen met vrienden. Niks. Maar nu mag het eindelijk weer. In Helmond en Eindhoven namen velen het ervan. ,,Niet normaal druk.”