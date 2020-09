Vrouw (30) die 8 stadsbussen Eindhoven beschoot oogt als tienermeisje: ‘Ik weet gewoon niet waarom ik het deed’

Ze ziet er uit als een tienermeisje. Klein, tenger, muizig, nauwelijks te verstaan. Haast onvoorstelbaar dat zij (30) op een dinsdagavond in maart grote paniek veroorzaakte. Rond zeven uur sneuvelde een ruit van een Eindhovense stadsbus. Even later nog een. En toen nog een en nog een. Ook ruiten van bushokjes sneuvelden. Een passagiere zag een kogelgat vlak boven haar hoofd. Een paar chauffeurs zetten zelf hun bus aan de kant, even later werden ze allemaal teruggeroepen. De chauffeurs, en veel passagiers, zagen telkens een zwart autootje in de buurt.