Vrouw (36) van vermoorde ‘Witte’ uit Eindhoven opgepakt: ze probeerde hem mogelijk twee keer te vergiftigen

Van de Sande en zijn nicht Marly Schapendonk werden in juli 2022 doodgeschoten door de ex van Schapendonk, in haar woning in Geistingen, een kerkdorp in het Belgische Kinrooi, net over de Nederlandse grens. Medio augustus 2022 kreeg de politie in Nederland de informatie dat Van de Sande eerder doelwit zou zijn geweest van een of meerdere pogingen tot moord. Na onderzoek werd zijn 35-jarige echtgenote Debby V. als verdachte aangemerkt.

‘Zij zou tenminste twee keer hebben geprobeerd om haar man te vergiftigen, mogelijk als gevolg van relatieproblemen’, meldt het OM. Dit zou in 2021 en in 2022 zijn gebeurd. Na verder onderzoek werd de vrouw op maandag 27 februari 2023 aangehouden in haar woning in Eindhoven. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot moord of poging tot zware mishandeling.

Aanhouding staat los van dubbele moordonderzoek

De Eindhovense verscheen op woensdag 15 maart voor de raadkamer van de rechtbank in Oost-Brabant. Die besloot dat V. nog zeker 90 dagen langer vast blijft zitten. Het onderzoek loopt nog en staat geheel los van het onderzoek naar de dubbele moord in België.

„Hij wilde zijn nichtje Marly beschermen. Net zoals hij altijd voor iedereen klaarstond”, zei Debby V. eerder over haar man. ,,Witte had een grote mond, maar best een klein hartje. Hij stond voor iedereen klaar. Hij metselde ooit in een paar dagen een muurtje om iemand uit de buurt te helpen.” En dus stond hij ook meteen klaar voor Marly toen die in paniek opbelde. De ex van Schapendonk, een 56-jarige man uit Eindhoven, werd later opgepakt en zit vast.