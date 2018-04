Vrouw aangerand nabij Leenderweg in Eindhoven, 47-jarige verdachte opgepakt

De politie is nog op zoek naar een specifieke getuige, die waarschijnlijk belangrijke informatie heeft over het incident. Het gaat om een vrouw die met een klein hondje over het Menthellapad liep. De kleine vrouw had blond haar en was rond de 50 à 60 jaar oud. Haar hondje was bruin/zwart van kleur. De politie komt graag met deze getuige in contact.