Vrouw die Eindhovense bussen beschoot, liep vaker rond met wapens

DEN BOSCH De 29-jarige vrouw die in maart is opgepakt omdat ze acht stadsbussen zou hebben beschoten, is de afgelopen jaren regelmatig opgepakt met messen en pepperspray in haar bezit. Ze heeft een zware geestelijke stoornis.

Dat bleek tijdens een rechtszaak maandagochtend. Deze werd meteen uitgesteld voor onbepaalde tijd. Bedoeling is dat de Eindhovense vrouw zo snel mogelijk een kliniek in kan, in ieder geval meteen zodra het vonnis wordt uitgesproken. Maar voorlopig is er nergens een open plaats. Die wordt nu eerst gezocht. Zodra er een is, wordt haar voorarrest geschorst en gaat ze in behandeling.

Knipmessen op zak

Het openbaar ministerie had acht aanklachten tegen de vrouw. In september 2018 had ze iemand bespoten met pepperspray. Toen ze werd opgepakt, bespuugde ze een agente. Op het bureau bleek ze naast het spuitbusje nog zes messen bij zich te hebben. Ruim een jaar later werd ze weer opgepakt, nu omdat ze bushokjes had vernield. Opnieuw had ze wapens bij zich: messen en een gasdrukpistool. December dat jaar had ze twee knipmessen op zak.

In maart was er het incident met de stadsbussen. In de avonduren werden op zes plekken in totaal acht bussen beschoten, met een gasdrukpistool. Veel ruiten sneuvelden. Hermes stopte met rijden en riep alle bussen terug naar de remise. De vrouw werd de volgende dag opgepakt.

