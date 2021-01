Vrouw door onbekende man in rug gestoken in Eindhoven, lichtgewond naar ziekenhuis

PSV wil doorbeke­ren, maar ook fit blijven en ritme opdoen in Volendam

19 januari Doorbekeren, met als subdoelstellingen fit blijven en ritme opdoen. Dat is waar PSV dinsdagavond in Volendam voor gaat, als de ploeg in het Kras Stadion de achtste finales van het toernooi om de KNVB-beker speelt. Met FC Volendam is er geen tegenstander die van tevoren al te veel angst zal inboezemen, al bewees het eerdere bekerduel met De Graafschap dat PSV zich nog nergens zeker van hoeft te wanen.