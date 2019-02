Vrouw ernstig gewond na aanrijding op Lodewijkstraat in Eindhoven

Video Verse Kruiden­buurt in Eindhoven moet nog één buurt worden

20:54 EINDHOVEN - Weer een mijlpaal in de wijkvernieuwing van de Kruidenbuurt in het Eindhovense stadsdeel Stratum: de laatste huurwoningen van corporatie Sint Trudo zijn opgeleverd, na 21 jaar soebatten over sloop, terugkeergaranties, verhuiskostenvergoeding, weer sloop, nieuwbouw en ga zo maar door.